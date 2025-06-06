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Поєднувала крислатий капелюх і сукню з рукавами-кльош: королева Матильда відвідала Брюгге
6 червня королева Бельгії Матильда відвідала княжий бегінаж Ten Wijngaerde у Брюгге, який цього року святкує своє 800-річчя.
Бегінаж — поселення-община для самотніх бегінок (релігійний рух) у Фландрії та Нідерландах. Протягом століть бегінаж Брюгге було населено винятково жінками. Сьогодні там мешкають деякі черниці з ордена Святого Бенедикта.
1998 року бегінаж Брюгге був визнаний об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, разом з 12 із 26 бегінажів у Фландрії.
Королева відвідала виставку «800 років бегінажу» та сад монастиря, який вперше відкривається для публіки. Вона також поговорила з членами хору та кількома мешканцями, а потім відвідала фруктовий сад монастиря.
На цю зустріч Матильда одягла ніжне біло-оливкове вбрання. Королева носила легку сукню з розкльошеними рукавами, яку прикрашав принт. Образ вона доповнила крислатим оливковим капелюхом, поясом з пряжкою і туфлями і клатчем. Усі деталі образу були ретельно продумані та підібрані.
Тиждень у королеви був насичений, адже, окрім цього візиту, вона також відвідала кілька музичних заходів, які проводилися в межах музичного конкурсу імені королеви Єлизавети. Також Матильда традиційно вручила нагороди переможцям, однією з яких був приз у розмірі 25 тисяч євро.