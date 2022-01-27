Поїхала до Сандрінгема: королеву Єлизавету II заскочили під час прогулянки на автомобілі

Поїхала до Сандрінгема: королеву Єлизавету II заскочили під час прогулянки на автомобілі

Вчора королеву Єлизавету II сфотографували в Норфолку, її Величність прибула туди кілька днів тому.

23 січня Єлизавета II прибула до котеджу Вуд-Фарм, в Сандрінгемі, і вперше зупинилася в котеджі свого покійного чоловіка принца Філіпа вже без нього.

До Сандрінгема монархиня прибула, щоб побути на самоті в день 70-х роковин смерті її батька короля Георга VI наступного тижня.

Король Георг VI / Associated Press

Королева зазвичай проводить святковий період у Сандрінгемі, але з осені залишається у Віндзорському замку через пандемію. Виняток вона зробила лише на особливий день – 6 лютого. Цього дня 1952 року саме в Сандрінгемі пішов з життя її батько. І того ж дня принцеса Єлизавета зійшла на престол.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Готуючись до роковин смерті свого батька Георга VI, королева здійснила подорож вертольотом, після чого у неї була коротка поїздка машиною до Норфолка. Вже в Норфолку її сфотографували папараці, фото можете подивитися тут.

Король Георг VI та принцеса Єлизавета / Associated Press

Востаннє королева Єлизавета II відвідувала Сандрінгем на початку листопада. Зазвичай у цей час вона проводила вихідні у Сандрінгемі разом із чоловіком. Королева зупинялася в котеджі Вуд-Фарм і раніше, але це буде вперше після смерті Філіпа у квітні минулого року.

Королева Єлизавета II і принц Філіп у Сандрінгемі, 1982 рік / Associated Press

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