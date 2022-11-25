Поїхала до Єгипту: Іванка Трамп у білій сукні позувала на верблюді

Іванка Трамп разом із чоловіком Джаредом Кушнером і їхніми трьома дітьми поїхала у відпустку до Єгипту. В Instagram вона опублікувала серію цікавих світлин із відпочинку.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Родина ходила на екскурсію до пірамід, гуляла пустелею і каталася на верблюдах. Там вони зробили багато фотографій.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

"День у пірамідах! Таке особливе - вперше дослідити красу Єгипту зі своєю родиною!" – написала Іванка у дописі.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Трамп позувала верхи на верблюді. Одягнена вона була у білу сукню міді на ґудзиках і білі кеди. У руці Іванка тримала капелюх кремового кольору.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Наступного дня Трамп одягла довгу білу сукню з кольоровою вишивкою і V-подібним вирізом.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

"Дослідження чудес Луксора, одного з найстаріших населених міст у світі!" – підписала вона фото.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп оголосила, що не буде брати участі у передвиборчій кампанії свого батька Дональда Трампа у 2024 році.

"Я не планую займатись політикою. Цього разу я вирішила віддати перевагу своїм маленьким дітям та особистому життю. Я завжди любитиму і підтримуватиму свого батька, але надалі я робитиму це поза політичною ареною. Я вдячна за те, що мені випала честь служити американському народу, і я завжди пишатимуся багатьма досягненнями нашої адміністрації", - сказала Іванка у заяві.

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