Поїхала на навчання: бельгійська принцеса Єлизавета показала красиві фото з Оксфорда

Бельгійська королівська сім'я поділилася знімками старшої дочки принцеси Єлизавети, майбутньої королеви Бельгії.

Дочка короля Філіпа і королеви Матильди, 19-річна принцеса Єлизавета почала навчання в Лінкольн-коледжі Оксфордського університету, у Великій Британії.

Королівський палац Бельгії поділився фотографіями дівчини на сторінці в Instagram. Знімки були зроблені в найбільш знакових місцях коледжу: Редкліфф-сквері, на зустрічі з однокласниками в The Grove і під час катання на човні з друзями на річці Черуелл.

Також королівська принцесса зображена в бібліотеці коледжу і в сусідньому кафе. У Лінкольн-коледжі Єлизавета вивчає трирічний курс історії та політики, який допоможе їй у майбутньому, коли вона перебуватиме на троні.

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25 жовтня принцесі Єлизаветі виповниться 20 років. Під час навчання у Великій Британії вона отримала ступінь міжнародного бакалавра в UWC Atlantic College в Уельсі в травні 2020 року, в цьому коледжі зараз вчаться іспанська принцеса Леонор і нідерландська Алексія. Після закінчення середньої школи вона провела рік в Королівській військовій академії Бельгії в Брюсселі, де вивчала соціальні та військові науки. Королівський двір раніше заявляв, що принцеса буде регулярно повертатися до Бельгії і братиме участь в суспільному житті Бельгії як самостійно, так і зі своїми батьками і сім'єю.

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