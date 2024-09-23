Поїхала на навчання: принцеса Алексія показала кадри з Лондона

Середня дочка короля Віллема-Олександра та королеви Максими переїхала до Великої Британії, де навчатиметься в Університетському коледжі Лондона. Нідерландський королівський палац поділився милим відео.

19-річна принцеса вступила до Університетського коледжу Лондона на курс бакалаврату за напрямом "Наука та техніка на користь соціальних змін" на факультеті інженерії.

"Принцеса Алексія перебуває в Лондоні, де цього тижня вона розпочне навчання в Університетському коледжі. Вона починає отримувати ступінь бакалавра в галузі науки і техніки соціальних змін на інженерному факультеті. Навчальний час принцеси вважається особистим", — йдеться в підписі під фотографією принцеси, а також коротким відео представленим палацом.

На відео принцеса Алексія, одягнена в замшевий жилет і світлі штани йде до знаменитої будівлі UCL у Блумсбері, а потім обертається та усміхаючись махає у камеру.

(гортайте фото та відео праворуч)

Раніше принцеса вже навчалася у Великій Британії. 2022 року вона завершила дворічний курс міжнародного бакалаврату в коледжі UWC Atlantic в Уельсі.

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам образ принцеси Алексії у сукні її матері королеви Максими.

Принцеса Алексія / Фото: Getty Images

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