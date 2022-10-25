Поїхала на процедури, що омолоджують: королева Камілла вирушила у відпустку без чоловіка

Поки король Чарльз III приймає в Букінгемському палаці нового прем'єр-міністра, його дружина, королева-консорт Камілла, вирушила у відпустку.

Король ухвалив відставку експрем'єр-міністерки Ліз Трасс і зустрівся в Букінгемському палаці з новим прем'єром Ріші Сунаком, поки його дружина поїхала трохи відпочити.

Повідомляється, що Камілла провела вихідні в королівському маєтку в Сандрінгемі, а тепер десять днів відпочиватиме в Індії.

Як повідомляє The Times of India, у п'ятницю королівська особа прибула до холістичного медичного центру Soukya недалеко від Бангалора разом із друзями. Там королева проходитиме процедури для омолоджування і просто насолоджуватиметься відпочинком. Жодних офіційних заходів у королеви на цей період часу не заплановано.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Камілла не вперше відпочиває в цьому місці. Раніше разом із чоловіком Чарльзом вони зупинялися тут 2017 року. Цього разу король навряд чи приєднається до дружини, оскільки в нього занадто багато роботи.

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