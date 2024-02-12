Поїхала з Віндзора: названо справжню причину, чому принцеса Кейт вирушила до заміського маєтку

Принцеса Уельська не з'являлася на публіці весь січень, і ми не побачимо її раніше Великодня.

Це пов'язано з тим, що Кейт зробили операцію на черевній порожнині, а на вихідних стало відомо, що принцеса разом із сім'єю – чоловіком Вільямом та трьома дітьми – поїхала до їхнього заміського маєтку, який вони дуже люблять Анмер-гол, у Норфолку.

Анмер-гол, Норфолк / Фото: Getty Images

Виявляється, спонукали Кетрін на таку поїздку шкільні канікули її дітей – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Сім'я зазвичай завжди шкільні канікули дітей проводить у заміському будинку.

Джерело повідомило Daily Mail: "Кетрін добре одужує. Вона з нетерпінням чекала зміни обстановки і зможе розслабитися в Норфолку, поки діти випускають пару разом з Вільямом".

Принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї / Фото: Getty Images

Насамперед йдеться про те, що діти можуть багато часу проводити на свіжому повітрі. А це дуже важливо для принцеси. Ймовірно, що Кетрін почувається краще, раз змогла здійснити таку подорож. До Віндзора сім'я повернеться після завершення канікул. Тоді ж, швидше за все, принц Уельський почне працювати на повну силу.

Нагадаємо, після операції Кейт її чоловік брав тритижневу відпустку. Проте минулого тижня вже відвідав кілька публічних заходів.

Принц Вільям та принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

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