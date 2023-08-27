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Поїхали на канікули: Кейт та Вільяма заскочили папараці дорогою до Балморала

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Поїхали на канікули: Кейт та Вільяма заскочили папараці дорогою до Балморала

Принц і принцеса Уельські у Балморалі / Фото: Getty Images

Принц та принцеса Уельські приєдналися до королівської родини на зустрічі у замку Балморал.

Останній тиждень літа Кейт та Вільям проводять у Шотландії разом зі своїми трьома дітьми.

Папараці зробили фото подружжя, які опублікувало видання express. На знімку Кейт сфотографована з чоловіком Вільямом в автомобілі на шляху до замку Балморал. Це перша зустріч усієї родини у Шотландії від моменту смерті королеви Єлизавети II минулого року.

Королева Камілла та король Чарльз III також були заскочені в автомобілі. Вони прибули до Шотландії цього тижня і вже встигли відвідати церковну службу.

Принц і принцеса Уельські у Балморалі / © Getty Images
Принц і принцеса Уельські у Балморалі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми згадували милі фото з відпочинку королеви Єлизавети II та її родини у шотландському замку Балморал.

Замок Балморал / © Getty Images
Замок Балморал / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
266
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