Поїхали на канікули: Кейт та Вільяма заскочили папараці дорогою до Балморала

Принц та принцеса Уельські приєдналися до королівської родини на зустрічі у замку Балморал.
Останній тиждень літа Кейт та Вільям проводять у Шотландії разом зі своїми трьома дітьми.
Папараці зробили фото подружжя, які опублікувало видання express. На знімку Кейт сфотографована з чоловіком Вільямом в автомобілі на шляху до замку Балморал. Це перша зустріч усієї родини у Шотландії від моменту смерті королеви Єлизавети II минулого року.
Королева Камілла та король Чарльз III також були заскочені в автомобілі. Вони прибули до Шотландії цього тижня і вже встигли відвідати церковну службу.
Нагадаємо, нещодавно ми згадували милі фото з відпочинку королеви Єлизавети II та її родини у шотландському замку Балморал.
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