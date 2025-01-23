Поїхали на відпочинок: майбутніх короля та королеву Норвегії заскочили на гірськолижному курорті

Кронпринцеса Метте-Маріт із чоловіком кронпринцем Гоконом та молодшим сином Сверре Магнусом відвідали гірськолижний курорт.
Сім'я була зазнімкована відвідуючи тренування з гірських лиж у лижному центрі Ломмедален – сільській громаді у невеликій долині муніципалітету Берум у графстві Акерсхус.
Принцеса вдягнулась у чорний короткий пуховик, чорні штани та теплі черевики, її чоловік Гокон був у лижному костюмі, як і молодший син Сверре.
Тим часом старший син Метте-Маріт, якого вона народила ще до шлюбу зі спадкоємцем норвезького трону, був заскочений папараці в аеропорту Осло зі своєю новою дівчиною. Норвезька преса пише, що він повернувся із Великої Британії, де деякий час провів у реабілітаційному центрі.
До речі, нещодавно ми повідомляли, що принц і принцеса Уельські провели невелику відпустку у французьких Альпах одразу після Різдва.
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