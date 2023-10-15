Поїхали у відпустку: Меган і Гаррі заскочили під час прогулянки набережною

Гаррі та Меган вирушили на крихітний острів Кануан у Сент-Вінсенті у невелику відпустку після тижня, проведеного в Нью-Йорку, просуваючи проєкти в галузі психічного здоров'я.

Подружжя зазнімкували під час короткої відпустки на острові Кануан у Гренадинах. На фотографії, зробленій перехожим у п'ятницю, видно, як пара виходить із магазину делікатесів на території яхт-клубу та пристані Sandy Lane у Глоссі-Бей. Фото опублікувало видання Daily Mail.

"Вони мали щасливий вигляд. Коли Гаррі виходив з магазину, він злегка натрапив на одну з бочок і вони обидвоє засміялися, і Меган потяглася до його руки. Вони були дуже щасливими, провівши відпустку разом", — розповів очевидець.

Меган і Гаррі у Нью-Йорку / Фото: Associated Press

Меган і Гаррі робили покупки в Faye — елітному продуктовому магазині, який позиціонує себе як магазин з ексклюзивним вибором свіжих сезонних органічних продуктів, від овочів до сирів, солодощів, морепродуктів і м'ясних нарізок", імпортованих з Франції. Після пара насолоджувалася прогулянкою набережною, а потім вирушила до північного берега Кануана.

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