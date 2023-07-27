Поїхали у відпустку: принцесу Беатріс із чоловіком Едо сфотографували у Сен-Тропе

Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці вирушили у відпустку до Франції.

Королівську пару заскочили у Сен-Тропе. Знімки опублікувало видання Daily Mail. На них видно, як Беа та Едо обіймаються, коли вони чекають на човен у порту біля модного ресторану Club 55.

Принцеса Беатріс та Едоарло Мапеллі-Моцці / Фото: Associated Press

34-річна принцеса Беатріс була у кремовій сукні міді з красивим принтом у вигляді троянд і з V-подібним вирізом на декольте. Вбрання було від бренду ME+EM, який Беатріс так любить, а його вартість складає 266 доларів.

Свій ансамбль Беатріс доповнила плетеним клатчем та парою балеток на пласкій підошві.

Чи взяли з собою Едоардо та Беатріс доньку Сієнну, якій у вересні виповниться два роки, не повідомляється.

Сукня ME+EM, як у принцеси Беатріс / Фото: meandem.com

Нагадаємо, принц та принцеса Уельські теж збираються у літню відпустку. У їхніх трьох дітей уже розпочалися шкільні канікули. Днями ми розповідали, який вигляд має улюблене місце відпочинку Кейт та Вільяма.

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