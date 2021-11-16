Поїхав без дружини: княгиня Шарлін не склала компанію Альберу II в поїздці до Дубая

Поїхав без дружини: княгиня Шарлін не склала компанію Альберу II в поїздці до Дубая

Князь Монако Альбер II вирушив на виставку до Дубая без своєї дружини Шарлін.

Княгиня Шарлін повернулася з Південної Африки до Монако минулого тижня. Ми показували вам знімки сімейства, що з'єдналося після п'ятимісячної розлуки. Напередодні повернення княгині додому, князь Альбер II заявляв, що планує поїздку до Дубая разом із дружиною.

Але, мабуть, стан здоров'я Шарлін поки не дозволяє їй так часто подорожувати літаком. Альбер II вирушив на Всесвітню виставку Дубая без принцеси Шарлін, а на фотографіях, опублікованих Daily Mail, 63-річний князь був помічений на заході разом зі своєю сестрою принцесою Стефанією та її сином Луї Дюкре.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Associated Press

Очікується, що члени княжої родини Монако відзначатимуть Національний день князівства 19 листопада. Шарлін зазвичай приєднується до свого чоловіка та їхніх шестирічних близнюків, принца Жака та принцеси Габріелли, на балконі княжого палацу під час урочистостей. Чекаємо на княгиню на заході і цього року.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / Associated Press

Читайте також:

Весілля Шарлін і князя Альбера II (7 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання