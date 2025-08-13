- Дата публікації
-
Категорія
Суспільство
Поїхала до Греції: Жасмін Грімальді в кавовому бікіні позувала на тлі моря
Жасмін Грімальді поділилася новими фотографіями з відпустки у своєму блогу в Instagram.
33-річна позашлюбна дочка князя Монако Альбера II насолоджується відпусткою вже у Греції. Дівчина показала, як ніжиться на пляжі і позує в бікіні кольору кави, стоячи на скелях біля моря.
«Цілющі води Греції», — пише в підписі під двома опублікованими знімками Жасмін.
Майже все літо Жасмін Грімальді проводить на морі. Вона раніше вже показувала знімки з узбережжя, гарні яхти та кілька своїх фото у купальниках. Із ким відпочиває дівчина, вона не розповіла.
До слова, до Греції вирушило й іспанське королівське подружжя — король Філіп VI і королева Летиція з доньками.
Також на відпочинку зараз перебуває леді Амелія Віндзор. Вона насолоджується красивими гірськими краєвидами швейцарських Альп.