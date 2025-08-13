ТСН у соціальних мережах

Поїхала до Греції: Жасмін Грімальді в кавовому бікіні позувала на тлі моря

Жасмін Грімальді поділилася новими фотографіями з відпустки у своєму блогу в Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Жасмін Грімальді

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

33-річна позашлюбна дочка князя Монако Альбера II насолоджується відпусткою вже у Греції. Дівчина показала, як ніжиться на пляжі і позує в бікіні кольору кави, стоячи на скелях біля моря.

«Цілющі води Греції», — пише в підписі під двома опублікованими знімками Жасмін.

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Майже все літо Жасмін Грімальді проводить на морі. Вона раніше вже показувала знімки з узбережжя, гарні яхти та кілька своїх фото у купальниках. Із ким відпочиває дівчина, вона не розповіла.

До слова, до Греції вирушило й іспанське королівське подружжя — король Філіп VI і королева Летиція з доньками.

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Жасмін Грімальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Також на відпочинку зараз перебуває леді Амелія Віндзор. Вона насолоджується красивими гірськими краєвидами швейцарських Альп.

