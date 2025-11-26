ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
1 хв

Поїхала до Парижа: Іванка Трамп показала, як треба носити сірий смугастий костюм

Старша донька президента США і бізнесвумен перебуває зараз у Франції.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram знімки зі своєї поїздки до Парижа. Бізнесвумен продемонструвала стильний образ, у якому поєдналися позачасова вишуканість і сучасна інтерпретація ділового вбрання.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Вона позувала у сірому костюмі у смужку, який складався з укороченого двобортного піджака і штанів широкого крою з високим посадженням.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Лук Іванка доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями і чорною стьобаною сумочкою Lady Dior. У неї була гарна зачіска з локонами і макіяж із акцентом на очах. На руці красувалася каблучка з великим діамантом.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Трамп позувала у пастельно-блакитно-золотій кімнаті, а також на балконі з виглядом на Ейфелеву вежу.

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп похизувалася ефектним образом в елегантному костюмі кольору бургунді.

Дата публікації
Кількість переглядів
101
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie