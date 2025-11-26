Поїхала до Парижа: Іванка Трамп показала, як треба носити сірий смугастий костюм

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram знімки зі своєї поїздки до Парижа. Бізнесвумен продемонструвала стильний образ, у якому поєдналися позачасова вишуканість і сучасна інтерпретація ділового вбрання.

Вона позувала у сірому костюмі у смужку, який складався з укороченого двобортного піджака і штанів широкого крою з високим посадженням.

Лук Іванка доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями і чорною стьобаною сумочкою Lady Dior. У неї була гарна зачіска з локонами і макіяж із акцентом на очах. На руці красувалася каблучка з великим діамантом.

Трамп позувала у пастельно-блакитно-золотій кімнаті, а також на балконі з виглядом на Ейфелеву вежу.

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп похизувалася ефектним образом в елегантному костюмі кольору бургунді.