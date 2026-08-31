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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
1 хв

Поїхала на навчання: королівський палац Нідерландів поділився першими фото принцеси Аріани з університету

Королівський палац Нідерландів повідомив, що молодша донька короля Віллема-Олександра та королеви Максими розпочинає навчання в університеті, та опублікувала нові знімки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Аріана

Принцеса Аріана / © Instagram королівської родини Нідерландів

«Принцеса Аріана розпочинає навчання за спеціальністю «Аерокосмічна інженерія» у Делфтському технологічному університеті. Час, проведений принцесою як студенткою, вважається приватним», — йдеться у підписі до фотографій.

Принцеса Аріана / © Instagram королівської родини Нідерландів

Принцеса Аріана / © Instagram королівської родини Нідерландів

У перший свій день в університеті принцеса Аріана з’явилася в білій сорочці від Asos, кольорових смугастих штанях Mad Peonies, взута у кросівки кольору морської хвилі від Adidas. Волосся вона розпустила і зробила легкий денний макіяж, а на плечі у неї була сумка Flora&Co Paris коричневого кольору.

Принцеса Аріана / © Instagram королівської родини Нідерландів

Принцеса Аріана / © Instagram королівської родини Нідерландів

Принцеса Аріана / © Instagram королівської родини Нідерландів

Принцеса Аріана / © Instagram королівської родини Нідерландів

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, що принцеса закінчила навчання на Міжнародному бакалавраті в Італії та повідомила, що тепер її прийняли на факультет аерокосмічної інженерії до Делфтського технічного університету (TU Delft).

Делфтський технічний університет вважається одним із найкращих інженерних факультетів у світі, а його програма з аерокосмічної інженерії надзвичайно конкурентоспроможна і потребує найвищого рівня математичної та наукової підготовки.

Принцеса Аріана / © Instagram королівської родини Нідерландів

Принцеса Аріана / © Instagram королівської родини Нідерландів

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