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Поїхала на навчання: королівський палац Нідерландів поділився першими фото принцеси Аріани з університету
Королівський палац Нідерландів повідомив, що молодша донька короля Віллема-Олександра та королеви Максими розпочинає навчання в університеті, та опублікувала нові знімки.
«Принцеса Аріана розпочинає навчання за спеціальністю «Аерокосмічна інженерія» у Делфтському технологічному університеті. Час, проведений принцесою як студенткою, вважається приватним», — йдеться у підписі до фотографій.
У перший свій день в університеті принцеса Аріана з’явилася в білій сорочці від Asos, кольорових смугастих штанях Mad Peonies, взута у кросівки кольору морської хвилі від Adidas. Волосся вона розпустила і зробила легкий денний макіяж, а на плечі у неї була сумка Flora&Co Paris коричневого кольору.
Раніше, нагадаємо, ми розповідали, що принцеса закінчила навчання на Міжнародному бакалавраті в Італії та повідомила, що тепер її прийняли на факультет аерокосмічної інженерії до Делфтського технічного університету (TU Delft).
Делфтський технічний університет вважається одним із найкращих інженерних факультетів у світі, а його програма з аерокосмічної інженерії надзвичайно конкурентоспроможна і потребує найвищого рівня математичної та наукової підготовки.