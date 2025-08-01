Поїхали у відпустку: принцеса Мадлен поділилася фотографією своїх дітей та домашнього улюбленця

Адрієнна, Леоноа та Ніколас

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Зображенна трійця на фоні дерев’яного будиночку на природі. Старша дочка Леонор одягнена в бавовняну блузку Mango з вишитими деталями, рукавами-буфами, вирізом-човником, на ній коротка спідниця з оборками та білі босоніжки H&M, на голові обруч, а у вухах сережки-висячки.

Принцеса Мадлен / © Getty Images

Її молодша сестра Адрієнна у сукні з оборками на спідниці та плечах, розшитій дрібними квітами від нью-йоркського бренду Love Shack Fancy та у сандалях на пласкій підошві від H&M.

А їхній брат Ніколас мав виглядпросто, як мініатюрна копія свого батька, Крістофера О’Ніла, одягнений у білі шорти з коричневим поясом, світлу сорочку та замшеві лофери.

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Адрієнна, Леонор і Ніколас

До трійці на знімку приєднався ще один член сім’ї — собака Тедді, якого принцеса Мадлен взяла з притулку кілька років тому.

Відпочинок принцеси та її сім’ї розпочався неподалік замку Соллідена, де шведські монархи люблять проводити останній місяць літа.