Суспільство
186
2 хв

Поїхали з улюбленої Майорки: королева Летиція і її чоловік з дітьми вирушили на інший курорт

Король і королева Іспанії вирішили провести не всю свою літню відпустку в Пальма-де-Майорці.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція та король Філіп VI

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Король Філіп VI, королева Летиція та їх доньки — 19-річна принцеса Леонор та 18-річна інфанта Софія, відпочивають на півдні Греції.

Іспанське видання HOLA! повідомляє, що минулого тижня літак іспанської королівської родини Falcon вилетів з Іспанії до Афін.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Передбачається, що четвірка відпочиває у резиденції короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеви Максими. Ця приватна власність в Пелопоннесі включає тенісний корт, басейн, власний пляж і унікальну гавань — ідеальне місце для іспанського короля, який любить вітрильний спорт.

Вілла нідерландських монархів у Греції / © Getty Images

Вілла нідерландських монархів у Греції / © Getty Images

Перед поїздкою до Греції королівська родина провела час на Майорці, традиційному місці літнього відпочинку. Вони влаштували вечерю у палаці Марівент у Пальма-де-Майорці та відвідали виставку художника Жоана Міро у Ла-Лонсі.

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Відомо, що дві королівські сім’ї мають низку особливих зв’язків. Мати короля Філіпа VI, королева Софія, народилася в Афінах і була принцесою Софією Грецькою та Данською. Вона відмовилася від грецьких титулів, прийнявши католицтво і вийшовши заміж тодішнього інфанта Хуана Карлоса Іспанського 1962 року.

Крім того, іспанська королівська родина допомогла прийняти старшу дочку короля Віллема-Олександра та королеви Максими, 21-річну принцесу Катарину-Амалію, коли вона протягом року навчалася в Мадриді після того, як 2022 року в Амстердамському університеті їй загрожували викраденням.

Нідерландська королівська родина / © Getty Images

Нідерландська королівська родина / © Getty Images

Минулого року король Нідерландів висловив свою подяку іспанській королівській родині за допомогу його дочці та спадкоємиці у продовженні навчання у цей неспокійний час.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де люблять відпочивати члени британської королівської родини.

