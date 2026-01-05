ТСН у соціальних мережах

Суспільство
342
2 хв

Позашлюбна дочка князя Монако побувала у гримерці своєї бабусі Грейс Келлі і поділилася фото

Позашлюбна дочка князя Монако Альбера ІІ — Жасмін Гримальді — показала цікаві кадри у своєму блогу в Instagram.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Жасмін Гримальді

Жасмін Гримальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Дівчина разом зі своїм зведеним братом Александром Грімальді побувала на знімальному майданчику Paramount, де свого часу знімалася їхня бабуся — американська акторка та згодом княгиня Монако — Грейс Келлі.

Жасмін і її брат Александр Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін і її брат Александр Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

«Ми з братом нещодавно побували на знімальному майданчику Paramount і буквально пройшлися слідами нашої бабусі.

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Ми відвідали її гримерну та місця, де вона знімала деякі зі своїх найзнаковіших фільмів, створених у співпраці з Гічкоком, таких як: «Вікно у задньому дворі» (1954), «Телефонний дзвінок» (1954) та «Впіймати злодія» (1955). Грейс працювала за контрактом з MGM, але на той час була віддана в оренду Paramount.

Грейс Келлі / © Instagram Жасмін Грімальди

Грейс Келлі / © Instagram Жасмін Грімальди

Грейс завершила свою коротку, але значущу кар’єру 1956 року, вийшовши заміж за мого діда, князя Реньє.

Грейс Келлі на зніманнях / © Instagram Жасмін Грімальди

Грейс Келлі на зніманнях / © Instagram Жасмін Грімальди

Грейс Келлі на зніманнях / © Instagram Жасмін Грімальди

Грейс Келлі на зніманнях / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Для мене, як для артистки, акторки та співачки, цей досвід був особливим. Хоча нам так і не довелося зустрітись у цьому житті, я відчуваю з нею священний зв’язок. Цього року я присвятила багато дорогоцінного часу і вдячна за моменти, коли я змогла поміркувати і з’єднатися з собою, своїми захопленнями, своїм корінням, своєю історією та спадщиною. Бажаю чудового руху вперед у новому році та всілякого зростання», — написала у підписі до знімків Жасмін.

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про позашлюбну дочку князя Монако Альбера II — Жасмін і, чому, він довгий час приховував, що має позашлюбних дітей.

