Позашлюбна дочка князя Монако побувала у гримерці своєї бабусі Грейс Келлі і поділилася фото
Позашлюбна дочка князя Монако Альбера ІІ — Жасмін Гримальді — показала цікаві кадри у своєму блогу в Instagram.
Дівчина разом зі своїм зведеним братом Александром Грімальді побувала на знімальному майданчику Paramount, де свого часу знімалася їхня бабуся — американська акторка та згодом княгиня Монако — Грейс Келлі.
«Ми з братом нещодавно побували на знімальному майданчику Paramount і буквально пройшлися слідами нашої бабусі.
Ми відвідали її гримерну та місця, де вона знімала деякі зі своїх найзнаковіших фільмів, створених у співпраці з Гічкоком, таких як: «Вікно у задньому дворі» (1954), «Телефонний дзвінок» (1954) та «Впіймати злодія» (1955). Грейс працювала за контрактом з MGM, але на той час була віддана в оренду Paramount.
Грейс завершила свою коротку, але значущу кар’єру 1956 року, вийшовши заміж за мого діда, князя Реньє.
Для мене, як для артистки, акторки та співачки, цей досвід був особливим. Хоча нам так і не довелося зустрітись у цьому житті, я відчуваю з нею священний зв’язок. Цього року я присвятила багато дорогоцінного часу і вдячна за моменти, коли я змогла поміркувати і з’єднатися з собою, своїми захопленнями, своїм корінням, своєю історією та спадщиною. Бажаю чудового руху вперед у новому році та всілякого зростання», — написала у підписі до знімків Жасмін.
