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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
343
Час на прочитання
1 хв

Позашлюбна дочка князя Монако сяяла на кінофестивалі в розкішній сукні з глибоким декольте

Старша дочка князя Монако Альбера ІІ – Жасмін Грімальді – продемонструвала на публічному заході кілька гарних образів.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Жасмін Грімальді

Жасмін Грімальді / © Getty Images

Жасмін сяяла на церемонії закриття 65-го телевізійного фестивалю в Монте-Карло і з'явилася перед камерами фотографів у розкішній червоній вечірній сукні. Вбрання було з відкритими плечима та глибоким декольте, рукави спускалися на плечі, а спідниця розширювалася А-силуетом до підлоги.

Вечірній образ дівчина доповнила стриманим укладанням, сережками-висячками у вухах та гарним макіяжем.

Жасмін Грімальді / © Getty Images

Жасмін Грімальді / © Getty Images

А кількома днями раніше Жасмін Грімальді була присутня на церемонії відкриття 65-го телевізійного фестивалю в Монте-Карло. Того вечора вона вийшла на доріжку в чорній максісукні з великим чорним бантом і відкритою лінією плечей та декольте. Тоді її образ доповнювали чорні туфлі-човники з лакованої шкіри на невисоких підборах, лаконічна зачіска та виразний макіяж.

Жасмін Грімальді / © Getty Images

Жасмін Грімальді / © Getty Images

Нагадаємо, Жасмін - позашлюбна дочка князя Монако і раніше ми розповідали докладніше про її життя.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
343
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