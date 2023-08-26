Позашлюбна дочка Альбера II поділилася милим сімейним фото з молодшим братом

У князя Монако Альбера II — сина легендарної Грейс Келлі — до одруження з нинішньою дружиною Шарлін, було дуже бурхливе і насичене особисте життя. В результаті чого у нього, окрім близнюків Жака та Габріелли, народжених у шлюбі з Шарлін, є ще двоє позашлюбних дітей – дочка Жасмін Грейс та син Александр.

Жасмін народилася 1992 року від короткого курортного роману своєї мами Тамари Ротоло та князя Монако Альбером II, який ті закрутили 1991 року під час відпустки на Лазуровому узбережжі. Після того, як стало відомо, що жінка вагітна, князь розірвав із нею всі стосунки. Із батьком Жасмін зустрілася, тільки коли їй виповнилося 11 років. Але її мати двічі подавала до суду, вимагаючи від сім'ї Гримальді визнати її дочку. Перша спроба провалилася, а ось вдруге Альбер на вимогу суду все ж таки здав тест ДНК, який довів його батьківство.

А ось Александру нещодавно виповнилося 20 років. Він народжений від стосунків князя з бортпровідницею компанії AIR FRANCE Ніколь Косте, з якою мав таємні стосунки протягом шести років. Оскільки молодик народжений поза шлюбом, права на спадкування престолу він не має, проте він має теплі стосунки з батьком і старшою сестрою.

Судячи з фотографій в Instagram, Александр спілкується з Джасмін з дитинства. З нагоди дня народження сестра опублікувала кілька спільних з ним фотографій.

Жасмін Грейс та Александр Гримальді / фото: instagram.com/jazmingrimaldi

"Пролетіло 10 років… Вітаю з 20-річчям найпрекраснішого молодшого брата, про якого тільки могла мріяти старша сестра. Люблю тебе, бро!", — написала вона.

Жасмін Грейс та Александр Гримальді / фото: instagram.com/jazmingrimaldi

До речі, день народження Александр провів у родинному колі — мами, батька та сестри Жасмін. Його мама Ніколь показала фото зі свята.

Александр Гримальді / фото: nstagram.com/nicole.coste

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