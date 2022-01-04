Позашлюбна дочка Альбера II поділилася милим сімейним фото з молодшими дітьми князя Монако

Знімком в Instagram поділилася позашлюбна дочка князя – Жасмін Грейс Грімальді.

Дівчина запостила слайдшоу зображень, присвячених святкуванню 2022 року, яке включало і знімок зі своїми зведеними братами та сестрою – принцесою Габріеллою, принцом Жаком, а також позашлюбним сином Альбера ІІ – Олександром Грімальді-Кост.

Це перше публічне фото всіх чотирьох дітей князя Монако Альбера ІІ. На знімку Жасмін заскочена, коли вона обіймає своїх зведених братів і сестер: Олександра Гримальді-Кост, 18-річного сина Альберта від Ніколь Кост, яка познайомилася з принцом, працюючи бортпровідницею 1997 року, та 7-річних близнюків - принца Жака та принцесу Габріеллу, дітей князя від принцеси Шарлін – офіційних спадкоємців трону.

Жасмін Гримальді з братами та сестрою / Instagram Жасмін Грімальди

Хоча жодної іншої інформації про знімок надано не було, короткий чубчик принцеси Габріелли підказує, коли була зроблена фотографія. Коли Альберт відвідав свою дружину Шарлін у Південній Африці з близнюками у серпні 2021-го, княгиня тоді поділилася сімейним фото, на якому вона розповіла, що Габріелла вирішила постригтися. Мабуть, фото дітей було зроблено приблизно в той самий час.

Нагадаємо, Жасмін вперше зустрілася зі своїм батьком Альбером, коли їй було 11 років. Це сталося після тривалого судового процесу, де порушувалося питання про те, щоб князь визнав позашлюбну дочку. Від того часу вони добре спілкуються. Кажуть, цьому сприяла і дружина князя Шарлін, вона всіляко підтримувала чоловіка і допомагала йому налагодити стосунки зі старшими дітьми.

Жасмін Гримальді та князь Альбер II / Getty Images

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