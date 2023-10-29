Позашлюбний син князя Альбера II розговорився про стосунки з батьком

У новому інтерв'ю Олександр Гримальді розкрив нові подробиці тісного зв'язку зі своїм батьком, принцом Монако Альбером.

Олександр — старший син Альберта II та його колишньої дівчини Ніколь Кост, онук Грейс Келлі та князя Реньє III. В інтерв'ю Tatler молодий хлопець розповів про свої стосунки із батьком.

Олександр Гримальді / Фото: Getty Images

"Я прагну працювати над стосунками з моїм батьком і стати, скажімо так, глобальним послом Монако і повернути бізнес-можливості до Монако, про що я з ним говорив", - пише Hello!

В інтерв'ю Олександр також розповів, що провів літо у Монако з батьком. А ще розповів про свою любов до гри у волейбол та до перегляду фільму "Джанго звільнений", який вони дивилися разом.

"З моїм батьком все гаразд, ми починаємо бачитися набагато частіше. Під час курортного сезону ми проводимо багато часу разом. У нас дуже добрі стосунки", – додав Олександр.

Нагадаємо, у князя Альбера II був п'ятирічний роман із бортпровідницею Ніколь Кост. Його син народився 24 серпня 2003 року, але про це стало відомо лише у травні 2005-го.

Ніколь Кост та князь Альбер II / Фото: Getty Images

За шість днів до своєрідної інтронізації 2005 року принц публічно підтвердив, що Олександр — його син. Також у нього є сестра Жасмін, позашлюбна дочка князя Альбера ІІ.

Жасмін Гримальді та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що дружина Альбера II – княгиня Шарлін більше не живе з ним у замку в Монако.

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