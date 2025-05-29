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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Позбавлені королівських титулів: король Фредерік X вручив несподівані ордени своїм племінникам

Король Данії Фредерік X цього тижня відсвяткував свій 57-й день народження. Відзначив він цю подію, вручивши подарунки двом своїм племінникам.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Фредерік X з племінниками

Король Фредерік X з племінниками / © Данська королівська родина/Instagram

26 травня данський монарх вручив графу Ніколаю фон Монпеза та графу Феліксу фон Монпеза (старшим синам брата короля — принца Йоагіма) Великий хрест ордену Даннеброга.

Вручення відбулося у палаці Амалієнборг у Копенгагені.

Данська королівська родина / © Getty Images

Данська королівська родина / © Getty Images

Орден Даннеброга — данський лицарський орден, заснований 1671 року королем Крістіаном V. Хоча колись він був обмежений 50 дворянами, сьогодні орден використовується для визнання видатних данців за їхню службу або внесок у розвиток своєї країни.

Знімками поділилися у Instagram королівської родини.

Граф Ніколай також опублікував на своїй особистій сторінці в Instagram повідомлення, в якому написав, що для нього була велика честь отримати вчора орден Даннеброга від мого дядька в його день народження.

Ніколай і Фелікс — старші сини принца Йоагіма, молодшого брата короля. Вони єдині діти Йоагіма від його першої дружини, Олександри графині Фредеріксборг. Пара розлучилася 2005 року, і принц Йоагім одружився вдруге з Марі Кавальє, яка народила йому ще двох дітей — сина та дочку.

Принц Йоагім та принцеса Марі / © Getty Images

Принц Йоагім та принцеса Марі / © Getty Images

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