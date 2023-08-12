Позичила сумку у невістки: королева Софія вийшла на публіку в яскравій сукні та з трендовим аксесуаром

Мати чинного короля Іспанії Філіпа VI – королева Софія – сходила разом з онуками, сином та невісткою - королевою Летицією - у кіно. Іспанська королівська родина подивилася на Майорці фільм "Барбі".

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Для походу в кіно жінка одягла легку натуральну сукню довжини міді з квітковим орнаментом, а також білі босоніжки на невеликій танкетці.

Традиційно Софія прикрасила лук безліччю ювелірних виробів — вона їх обожнює і часто одягає одразу кілька браслетів, ланцюжків і каблучок. Цього разу, окрім ювелірних прикрас, вона одягла на зап'ястя й годинник.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Оригінальності образу додав трендовий аксесуар цього літа — плетена сумка на довгих ручках від бренду Audali. Ймовірно, аксесуар Софія позичила у своєї невістки Летиції, адже та нещодавно з'являлася з нею на публіці під час візиту до розкішного парку на Майорці. Тоді Летиція була також у найтрендовышому кольорі літа – яскраво-рожевому.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Схоже, що ворожнеча двох королев закінчена, адже якщо Летиція позичає Софії свої речі – у них точно все добре. А ще кілька років тому не все так гладко було в іспанському королівстві. Після великодньої служби 2018 року до Мережі потрапило відео, як королева Софія намагається сфотографуватися з онуками, а мама дівчаток – королева Летиція, всіляко перешкоджає цьому. Незрозуміла ситуація тоді стала причиною припускати, що королеви не ладнають між собою.

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