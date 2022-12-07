Позичила у чоловіка: королева Камілла з'явилася на публіці в пальті, яке колись подарували Чарльзу

Королева з'явилася на прийомі у речі з чоловічого гардеробу, але одягає її на світські заходи вона вже не вперше.

У Букінгемському палаці відбувся важливий захід - щорічний дипломатичний прийом. Його відвідали старші члени королівської родини. Для короля Чарльз III цей прийом став першим від моменту його сходження на трон.

Дружина Чарльза, королева Камілла, відвідала цей прийом в елегантній довгій вечірній сукні від бренду Anna Valentine з глибоким V-подібним декольте, образ вона доповнила парюром із сапфірами, улюбленим укладанням та макіяжем.

Але не менш цікавою було синє пальто королеви, у якому її сфотографували під час прибуття на захід. Річ у тім, що цей елемент її вечірнього туалету був подарований її чоловікові 1998 року дизайнером із Саудівської Аравії Яхья Аль Бішрі.

Камілла, королева-консорт Великої Британії / Фото: Getty Images

Називається ця річ дакла — це довга мантія з ґудзиками спереду, і традиційно надівається поверх тебе — білої мантії довжиною до щиколотки, яку носять шейхи на Близькому Сході. Мантія має довгі рукави, ґудзики та гарну вишивку з арабськими мотивами. Це вбрання часто одягають на весілля.

Король Чарльз III / Фото: instagram.com/3oudotcom

Камілла одягає це пальто вже не вперше. Раніше цього року вона з'являлася у ньому на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети II, також у цій речі вона виходила у світ 2008 та 2010 років.

Камілла, королева-консорт, літо 2022 року / Фото: Associated Press

Камілла, королева-консорт, літо 2022 року / Фото: Associated Press

Чому Чарльз віддав цю річ дружині - невідомо, але дизайнер від такого розвитку подій у захваті.

"Це просто прекрасне відчуття - бачити, як весь світ говорить про моє вбрання", - сказав Аль-Бішрі Arab News, коли побачив у ньому Каміллу під час платинового ювілею.

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