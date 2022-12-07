Позичила у чоловіка: королева Камілла з'явилася на публіці в пальті, яке колись подарували Чарльзу

Королева з'явилася на прийомі у речі з чоловічого гардеробу, але одягає її на світські заходи вона вже не вперше.
У Букінгемському палаці відбувся важливий захід - щорічний дипломатичний прийом. Його відвідали старші члени королівської родини. Для короля Чарльз III цей прийом став першим від моменту його сходження на трон.
Дружина Чарльза, королева Камілла, відвідала цей прийом в елегантній довгій вечірній сукні від бренду Anna Valentine з глибоким V-подібним декольте, образ вона доповнила парюром із сапфірами, улюбленим укладанням та макіяжем.
Але не менш цікавою було синє пальто королеви, у якому її сфотографували під час прибуття на захід. Річ у тім, що цей елемент її вечірнього туалету був подарований її чоловікові 1998 року дизайнером із Саудівської Аравії Яхья Аль Бішрі.
Називається ця річ дакла — це довга мантія з ґудзиками спереду, і традиційно надівається поверх тебе — білої мантії довжиною до щиколотки, яку носять шейхи на Близькому Сході. Мантія має довгі рукави, ґудзики та гарну вишивку з арабськими мотивами. Це вбрання часто одягають на весілля.
Камілла одягає це пальто вже не вперше. Раніше цього року вона з'являлася у ньому на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети II, також у цій речі вона виходила у світ 2008 та 2010 років.
Чому Чарльз віддав цю річ дружині - невідомо, але дизайнер від такого розвитку подій у захваті.
"Це просто прекрасне відчуття - бачити, як весь світ говорить про моє вбрання", - сказав Аль-Бішрі Arab News, коли побачив у ньому Каміллу під час платинового ювілею.
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