Позувала біля моря: Юлія Мендель показала фото у купальнику

Колишня речниця президента України виклала фото з відпочинку.

Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, показала в Instagram фото з відпочинку.

На світлині Юлія позує у чорному купальнику біля моря. Вона із задоволеним виразом обличчя заплющила очі та насолоджується моментом.

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

"Подорожуй! Світ - це книжка. Той, хто не подорожує, прочитує лише першу сторінку", - підписала знімок Мендель.

А ще Юлія виклала новий знімок із фотосесії, в якій вона продемонструвала яскравий лук. Колишня речниця президента постала у рожевому кроптопі і штанях, а також у білому жакеті. У макіяжі акцент був зроблений на ніжно-рожевій помаді.

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

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