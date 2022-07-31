Позувала на ліжку: Кайлі Дженнер у сукні-комбінації похизувалася пишними формами

Кайлі Дженнер одягла сукню-комбінацію блідо-сірого кольору і влаштувала собі імпровізований фотосет на ліжку.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Зірка реаліті у сексуальному вбранні, під яким відсутня білизна, демонструвала з різних ракурсів свої пишні форми та ноги.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Дженнер із задоволенням відтворювала перед камерою звабливі пози.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Волосся Кайлі розпустила і зробила вечірній макіяж.

Нагадаємо, сестра Дженнер - Глое Кардашян - нещодавно у камуфляжному купальнику похизувалася великими сідницями.

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