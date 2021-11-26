Позувала на веранді: Сінді Кроуфорд показала затишний домашній аутфіт

55-річна модель Сінді Кроуфорд може легко з'явитися перед публікою у максимально природному образі.

Сінді опублікувала у блогу фото, яке зробила вдома. На знімку манекенниця заскочена у затишному трикотажному костюмі і стоячи босоніж на веранді. Її волосся розпущене, вона підняла обличчя у бік до сонця і насолоджується чудовою погодою.

"Спокій перед бурею Подяки", — підписала кадр модель.

Сінді Кроуфорд / Instagram Сінді Кроуфорд

Минулого тижня, нагадаємо, Сінді разом із дочкою Каєю відвідали відкриття бутика годинникового бренду Omega у Сан-Франциско в музеї де Янга. Мама і дочка часто сяють перед камерами фотографів разом.

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / Getty Images

А ось син Сінді та Ренді Гербера – Преслі – дуже рідко виходить разом зі своїми батьками на публіку.

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