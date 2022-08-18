Позувала у білизні: переможниця "Холостяка-11" похизувалася стрункою фігурою

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан опублікувала в Instagram Stories світлину, на якій вона постала у світлому кроптопі і трусах.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Дівчина похизувалася стрункою фігурою і новим татуюванням, яким і не видно неозброєним оком.

"Зробила собі невеличке татуювання", - написала на фото Аня.

Нагадаємо, Богдан повернулася з Лондона до Києва нещодавно. Вона одразу показала фоловерам селфі, зробленим в Україні. Одягнена Анна у білий трикотажний топ із V-подібним декольте. Частину волосся вона зібрала у хвіст і прикрасила вуха великими сережками-кільцями.

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