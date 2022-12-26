Позувала у короткій сукні з паєтками: Іванка Трамп показала миле сімейне фото

Іванка Трамп опублікувала на своїй сторінці в Instagram милий сімейний знімок. Вона позувала з чоловіком Джаредом Кушнером і їхніми трьома дітьми – Арабелою, Теодором і Джозефом.

Вони святкували останній день іудейського свята Хануки, з яким Іванка привітала своїх підписників.

З цього приводу Іванка вбралася у розкішний образ. На ній була світло-лимонна коротка сукня, розшита паєтками, із тканинною квіткою на плечі.

Іванка Трамп із родиною / Фото: Instagram Іванки Трамп

Ідеально рівне укладання, макіяж з акцентом на очах і лаконічні сережки гармонійно доповнили вечірній аутфіт Іванки.

Джаред був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і темно-бордову краватку. На Арабеллі була чорна сукня, а на Теодорові і Джозефові – білі сорочки.

"Бажаю всім, хто святкує останню ніч Хануки, теплої і спокійної ночі!" - написала Іванка під світлиною.

Нагадаємо, раніше Іванка показала фоловерам, як вона з донькою каталася на конях.

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