Позувала у купальниках: племінниця принцеси Діани показала кадри з відпустки

На знімках 31-річна Амелія Спенсер позувала в яскравому купальнику в ідеально бірюзовому морі, також показала фото в квітковому купальнику на тонких бретельках і в сонцезахисних окулярах і продемонструвала кадр, як пила шампанське на заході сонця.

(гортайте фото праворуч)

Відпочивала дівчина найімовірніше зі своїм чоловіком Грегом Маллеттом. Також фото з ним вона публікувала після їхньої поїздки до Італії.

(гортайте фото праворуч)

А декількома днями раніше леді Амелія разом зі своєю сестрою-близнючкою леді Елізою Спенсер відвідали кінні змагання в Аскоті. Для появи дівчини обрали ефектні білу і синю сукні та капелюхи, без яких на Аскот ніхто не приїжджає.

Читайте також: