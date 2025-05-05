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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
1 хв

Позувала у ніжних сукнях: молодша донька Трампа показала "вагітні" фото

31-річна Тіффані Трамп перебуває на останніх тижнях вагітності.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тіффані Трамп

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Молодша донька президента США Дорнальда Трампа — Тіффані Трамп, яка от-от вперше стане мамою, опублікувала в Instagram серію своїх «вагітних» знімків.

/ © Instagram Тіффані Трамп

© Instagram Тіффані Трамп

/ © Instagram Тіффані Трамп

© Instagram Тіффані Трамп

/ © Instagram Тіффані Трамп

© Instagram Тіффані Трамп

У фотосесії Тіф позувала у ніжних образах. На ній були пудрова і біла сукні, які підкреслили її уже достатньо великий вагітний живіт. Аутфіт Трамп доповнила гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і дорогоцінними прикрасами.

/ © Instagram Тіффані Трамп

© Instagram Тіффані Трамп

/ © Instagram Тіффані Трамп

© Instagram Тіффані Трамп

/ © Instagram Тіффані Трамп

© Instagram Тіффані Трамп

«Рахуємо дні до зустрічі з нашим маленькою людинкою», — підписала Тіф світлини.

/ © Instagram Тіффані Трамп

© Instagram Тіффані Трамп

/ © Instagram Тіффані Трамп

© Instagram Тіффані Трамп

/ © Instagram Тіффані Трамп

© Instagram Тіффані Трамп

Нагадаємо, Тіффані Трамп і її чоловік — мільярдер із Нігерії Майкл Булос — чекають на появу сина, який стане для президента Дональда Трампа одинадцятим онуком.

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