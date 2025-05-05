Позувала у ніжних сукнях: молодша донька Трампа показала "вагітні" фото

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

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Молодша донька президента США Дорнальда Трампа — Тіффані Трамп, яка от-от вперше стане мамою, опублікувала в Instagram серію своїх «вагітних» знімків.

© Instagram Тіффані Трамп

© Instagram Тіффані Трамп

© Instagram Тіффані Трамп

У фотосесії Тіф позувала у ніжних образах. На ній були пудрова і біла сукні, які підкреслили її уже достатньо великий вагітний живіт. Аутфіт Трамп доповнила гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і дорогоцінними прикрасами.

© Instagram Тіффані Трамп

© Instagram Тіффані Трамп

© Instagram Тіффані Трамп

«Рахуємо дні до зустрічі з нашим маленькою людинкою», — підписала Тіф світлини.

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© Instagram Тіффані Трамп

© Instagram Тіффані Трамп

© Instagram Тіффані Трамп

Нагадаємо, Тіффані Трамп і її чоловік — мільярдер із Нігерії Майкл Булос — чекають на появу сина, який стане для президента Дональда Трампа одинадцятим онуком.