- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 295
- Час на прочитання
- 1 хв
Позувала у ніжних сукнях: молодша донька Трампа показала "вагітні" фото
31-річна Тіффані Трамп перебуває на останніх тижнях вагітності.
Молодша донька президента США Дорнальда Трампа — Тіффані Трамп, яка от-от вперше стане мамою, опублікувала в Instagram серію своїх «вагітних» знімків.
У фотосесії Тіф позувала у ніжних образах. На ній були пудрова і біла сукні, які підкреслили її уже достатньо великий вагітний живіт. Аутфіт Трамп доповнила гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і дорогоцінними прикрасами.
«Рахуємо дні до зустрічі з нашим маленькою людинкою», — підписала Тіф світлини.
Нагадаємо, Тіффані Трамп і її чоловік — мільярдер із Нігерії Майкл Булос — чекають на появу сина, який стане для президента Дональда Трампа одинадцятим онуком.