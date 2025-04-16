Позувала у вбранні від ZARA: опубліковано нові фотографії принцеси Елеонори на честь її 17-річчя

Принцеса Елеонора / фото: Belgian Royal Palace

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16 квітня бельгійській принцесі Елеонорі виповнилося 17 років. Вона є четвертою дитиною короля Філіпа та королеви Матильди.

З нагоди дня народження молодшої принцеси Королівський дім Бельгії опублікував нові фотографії, зроблені фотографом Басом Богартсом. Позувала вона для портрета в одязі від бренду ZARA, який включав блузу з рукавами флаттер і яскраві штани морквяного кольору.

Принцеса Елеонора / фото: Belgian Royal Palace

Принцеса Елеонора / фото: Belgian Royal Palace

Згідно з королівським сайтом, Елеонора — дуже творча особистість, вона грає на скрипці та любить спорт. Зокрема принцеса займається лижами, вітрильним спортом та тенісом. Вона також вільно володіє англійською, французькою та голландською мовами. Принцеса Елеонора живе зі своїми батьками, сестрою кронпринцесою Єлизаветою та двома братами, принцом Габріелем та принцом Еммануелем, у королівському палаці Лакен.

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Також 16 квітня день народження святкує королева Данії Маргрете II. Але їй сьогодні виповнилося 85 років.