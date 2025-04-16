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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
315
Час на прочитання
1 хв

Позувала у вбранні від ZARA: опубліковано нові фотографії принцеси Елеонори на честь її 17-річчя

Дівчина вибрала для портрета вбрання від демократичного бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Елеонора / фото: Belgian Royal Palace

Принцеса Елеонора / фото: Belgian Royal Palace

16 квітня бельгійській принцесі Елеонорі виповнилося 17 років. Вона є четвертою дитиною короля Філіпа та королеви Матильди.

З нагоди дня народження молодшої принцеси Королівський дім Бельгії опублікував нові фотографії, зроблені фотографом Басом Богартсом. Позувала вона для портрета в одязі від бренду ZARA, який включав блузу з рукавами флаттер і яскраві штани морквяного кольору.

Принцеса Елеонора / фото: Belgian Royal Palace

Принцеса Елеонора / фото: Belgian Royal Palace

Принцеса Елеонора / фото: Belgian Royal Palace

Принцеса Елеонора / фото: Belgian Royal Palace

Згідно з королівським сайтом, Елеонора — дуже творча особистість, вона грає на скрипці та любить спорт. Зокрема принцеса займається лижами, вітрильним спортом та тенісом. Вона також вільно володіє англійською, французькою та голландською мовами. Принцеса Елеонора живе зі своїми батьками, сестрою кронпринцесою Єлизаветою та двома братами, принцом Габріелем та принцом Еммануелем, у королівському палаці Лакен.

Також 16 квітня день народження святкує королева Данії Маргрете II. Але їй сьогодні виповнилося 85 років.

Дата публікації
Кількість переглядів
315
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