Позувала в бікіні: дружина Бориса Джонсона — Керрі — показала фото з відпочинку
Дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії показала у своєму мікроблогу, як їхня сім’я провела відпустку на морі.
37-річна Керрі Джонсон опублікувала у своєму Instagram серію фото, зроблених на відпочинку в Греції, куди вони полетіли з усіма їхніми чотирма дітьми. Відпочинок був біля моря, тому всі фото — з пляжу.
Біляві діти Джонсонів були зображені на березі моря і біля басейну.
Сама ж Керрі позувала в бікіні в клітинку. На її обличчі усмішка — напевно, відпустка проходила чудово.
Також вона була зображена на березі моря зі слінгом на грудях, в якому перебувала її молодша донька. А Борис Джонсон — у човні в компанії їхньої середньої доньки.
Зазначимо, Керрі та Борис Джонсон виховують чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, дворічного Френка та Поппі Еліза Джозефін, яка народилася 21 травня цього року. А загалом у 61-річного політика дев’ятеро дітей, старшому з яких — доньці Ларі Летіс Джонсон-Віллер — 32 роки.
Раніше, нагадаємо, дружина Бориса Джонсона показала фото з їхньої сімейної відпустки в Італії.