- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 1108
- Час на прочитання
- 1 хв
Позувала в бікіні: позашлюбна дочка князя Альбера II поділилася пляжним знімком
Позашлюбна донька князя Монако Альбера ІІ — Жасмін Грімальді — показала, як проводить літо.
В Instagram 33-річна дівчина продемонструвала кадр із відпочинку на пляжі. Жасмін зазнімкована у строкатому різнокольоровому купальнику, позуючи на тлі моря, де ходять кораблі і видніються вітрила. На її обличчі широка усмішка. У підписі до фото Грімальді написала:
«Поринаємо в літо з @britto 🌊🐬». Очевидно, що на Жасмін купальник саме від цього бренду.
Дівчина тримається руками за мокре волосся, у її вухах золоті сережки-кільця невеликого розміру, а макіяж на обличчі відсутній.
Нагадаємо, нещодавно донька князя Монако хизувалася іншим образом і показувала, який тепер вигляд має її нова зачіска. Дівчина перефарбувалася з блондинки в шатенку.