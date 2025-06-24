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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1108
Час на прочитання
1 хв

Позувала в бікіні: позашлюбна дочка князя Альбера II поділилася пляжним знімком

Позашлюбна донька князя Монако Альбера ІІ — Жасмін Грімальді — показала, як проводить літо.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Жасмін Гримальді

Жасмін Гримальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

В Instagram 33-річна дівчина продемонструвала кадр із відпочинку на пляжі. Жасмін зазнімкована у строкатому різнокольоровому купальнику, позуючи на тлі моря, де ходять кораблі і видніються вітрила. На її обличчі широка усмішка. У підписі до фото Грімальді написала:

«Поринаємо в літо з @britto 🌊🐬». Очевидно, що на Жасмін купальник саме від цього бренду.

Жасмін Гримальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Жасмін Гримальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Дівчина тримається руками за мокре волосся, у її вухах золоті сережки-кільця невеликого розміру, а макіяж на обличчі відсутній.

Нагадаємо, нещодавно донька князя Монако хизувалася іншим образом і показувала, який тепер вигляд має її нова зачіска. Дівчина перефарбувалася з блондинки в шатенку.

Жасмін Гримальді та її батько князь Альбер II / © Getty Images

Жасмін Гримальді та її батько князь Альбер II / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
1108
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