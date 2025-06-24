Позувала в бікіні: позашлюбна дочка князя Альбера II поділилася пляжним знімком

Жасмін Гримальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

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В Instagram 33-річна дівчина продемонструвала кадр із відпочинку на пляжі. Жасмін зазнімкована у строкатому різнокольоровому купальнику, позуючи на тлі моря, де ходять кораблі і видніються вітрила. На її обличчі широка усмішка. У підписі до фото Грімальді написала:

«Поринаємо в літо з @britto 🌊🐬». Очевидно, що на Жасмін купальник саме від цього бренду.

Жасмін Гримальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Дівчина тримається руками за мокре волосся, у її вухах золоті сережки-кільця невеликого розміру, а макіяж на обличчі відсутній.

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Нагадаємо, нещодавно донька князя Монако хизувалася іншим образом і показувала, який тепер вигляд має її нова зачіска. Дівчина перефарбувалася з блондинки в шатенку.

Жасмін Гримальді та її батько князь Альбер II / © Getty Images