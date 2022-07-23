Позувала в океані: Глое Кардашян у рожевому бікіні похизувалася стрункою фігурою

Зірка реаліті продемонструвала пляжний образ у купальнику від свого бренду.
Глое Кардашян опублікувала в Instagram світлини зі свого відпочинку. Красуня влаштувала собі фотосет в океані.
Позувала зірка реаліті у рожевому бікіні від свого бренду Good American. Вона похизувалася стрункою фігурою в обновці.
На талії Глое зав'язала рожеве парео. Пляжний лук Кардашян доповнила солом'яним капелюхом з намистом і чорними окулярами.
Раніше Глое із сестрою Кім ніжилися на сонці у гламурних купальниках кольору металік.
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