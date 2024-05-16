Позувала з дреґ-квінами в ефектних образах: прессекретарка Байдена сходила до гей-клубу

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр сходила до гей-клубу Little Gay Pub, де зустрілася з учасницями нового дев'ятого сезону реалітішоу RuPaul's Drag Race.

Жан-П’єр розповіла артисткам про свій робочий день і про проведення щоденних пресбрифінгів. Вони також обговорили громадянську активність і те, як дреґ-митці можуть використовувати свої платформи, щоб виступати за ЛГБТК+активізм.

Карін також сфотографувалася з дреґ-квінами, які продемонстрували ефектні яскраві образи, які захоплюють.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Прессекретарка була одягнена у білий твідовий жакет, рожевий топ і білі вкорочені широкі штани. Вбрання вона доповнила чорними гостроносими ботильйонами.

Після цього дреґ-мисткині відвідали знакові пам’ятки, такі як Меморіал Лінкольна, і взяли участь в інтерв’ю пресі Вашингтона та ЛГБТК+, підкреслюючи благодійність нинішнього сезону реалітішоу. Вони також зробили знімки перед басейном Reflecting Pool з монументом Вашингтона на задньому плані та біля Капітолію.

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