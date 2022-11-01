Позували в автівці: пес Патрон показав фото з Антоном Птушкіним

На сторінці пса Патрона в Instagram з'явилася світлина, на якій він зазнімкований разом із ведучим і блогером Антоном Птушкіним. Позували вони в автомобілі. Антон був за кермом, а Патрон сидів поруч.

У дописі собака-піротехнік поділився роздумами про друзів та розповів, як познайомився із Птушкіним.

Пес Патрон і Антон Птушкін / Фото: Instagram пса Патрона

"Як знайти друга? А ніяк. Друзів лише можна зустріти, при чому, спершу вони будуть вам знайомими, потім товаришами, а потім лише друзями. То як квест: треба пройти низку життєвих випробувань, і потім отримати в нагороду друга. Інколи можна пройти все, але зрозуміти, що людина тобі зовсім не друг. Таке буває.

Я зустрів Антона цієї весни. Він приїхав зняти фільм про чернігівських саперів, ну, і про мене теж. І ми були знайомими, а потім потоваришували. Він часто приїздить в Чернігів, допомагає нам. А я, коли в Києві — обов‘язково заїжджаю до нього.

Я не знаю, чи стали ми вже друзями, але нам добре разом. І я точно знаю, що якщо мені потрібна буде допомога — він примчить. Так само зроблю і я", - написав Патрон.

Нагадаємо, раніше Патрон виклав нову світлину у вишиванці, де він пускає слину.

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