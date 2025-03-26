Позували з величезною рибою: Іванка Трамп показала, як відпочила з сином на яхті

Донька президента США чудово провела час із сином на риболовлі.

Іванка Трамп показала в Instagram Stories, як вона відпочила зі своїм старшим сином – 11-річним Джозефом. Вони займалися риболовлею на яхті.

Хлопчик похизувався на камеру величезною рибиною, яку він зловив.

Син Іванки Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Для прогулянки на яхті донька президента одягла леопардове боді на блискавці і чорні штани. Джозеф був одягнений у чорну футболку з принтом і сірі штани.

Іванка Трамп із сином / Фото: Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп показала серію знімків із сімейної поїздки на острів Ліберті, який розташований y Верхній Затоці Нью-Йорка.

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