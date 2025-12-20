ТСН у соціальних мережах

Позували навпроти ялинки: королівська родина Норвегії поділилася різдвяним фото

Король Гаральд, королева Соня, кронпринц Гокон, кронпринцеса Метте-Маріт, принцеса Інгрід Александра та принц Сверре Магнус з’явилися усі разом під час різдвяної фотосесії, яка відбулася у Червоному залі Королівського палацу в Осло.

Юлія Каранковська
Королівська родина Норвегії

Королівська родина Норвегії / © Associated Press

Родина позувала для фото з усмішками і на навпроти величезної і гарної ялинки прикрашеної кульками та червоними бантиками. Центральною фігурою, звичайно ж, була королівська пара — королева Соня у молочній сукні, поєднанні з червоним намистом та маленькою брошкою з різдвяними дзвіночками. Метте-Маріт обрала темно-синю блузу і світлу спідницю, а король і кронпринц носили візерунчасті червоні краватки. Таким чином, норвезькі кольори були добре представлені у їхніх образа.

Також можна помітити цікаву деталь, ку собі не дозволяють принц Віляьм та принцеса Кейт — кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт трималися за руки. Це був милий і зворушливий жест, адже це фото родина опублікувала того ж дня, коли з’явилася інформація, що кронпринцеса Метте-Маріт готується до операції з пересадки легень, яка зумовлена її давньою хворобою.

