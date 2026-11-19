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Позували, тримаючись за руки: княгиня Шарлін та князь Альбер II поділилися милими фото до свята
Сьогодні сім'я Гримальді зібралася, щоб відсвяткувати Національний день Монако, одну із найважливіших дат у календарі князівства.
Сім'я повним складом відвідала месу подяки у Соборі святого Миколая. Ми вже розповідали детальніше, який образ цього дня обрала княгиня Шарлін.
Після святкування князівське подружжя поділилося фотографіями у своєму акаунті в Instagram з підписом:
«Їхні Світлості Князь Альбер II та Княгиня Шарлін бажають вам чудового Національного свята.
Фото: Мікаель Алезі / Княжий палац Монако».
На знімку можна побачити, як Шарлін та Альбер тримаються за руки, що велика рідкість для цієї монакської пари.
Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Уельська Кейт поклала руку на сідниці чоловіка Вільяма, позуючи на зеленій доріжці на церемонії Earthshot Prize 2026 у Мумбаї.