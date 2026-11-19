Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

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Сім'я повним складом відвідала месу подяки у Соборі святого Миколая. Ми вже розповідали детальніше, який образ цього дня обрала княгиня Шарлін.

Після святкування князівське подружжя поділилося фотографіями у своєму акаунті в Instagram з підписом:

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Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

«Їхні Світлості Князь Альбер II та Княгиня Шарлін бажають вам чудового Національного свята.

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Фото: Мікаель Алезі / Княжий палац Монако».

На знімку можна побачити, як Шарлін та Альбер тримаються за руки, що велика рідкість для цієї монакської пари.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Уельська Кейт поклала руку на сідниці чоловіка Вільяма, позуючи на зеленій доріжці на церемонії Earthshot Prize 2026 у Мумбаї.

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