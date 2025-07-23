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Позували у яскравому family look: Катерина Бужинська показала милі фото з дітьми
Артистка проводить відпустку на своєму улюбленому грецькому острові, куди вона з родиною їздить вже 11 років поспіль.
Катерина Бужинська поділилася з фоловерами в Instagram новими світлинами з відпустки, яку вона проводить із сім’єю на своєму улюбленому Смарагдовому острові Тасос у Греції.
Артистка показалася зі своїми двійнятами — Катрусею і Дмитриком. Вони продемонстрували яскравий family look у пляжному вбранні з різнокольровим принтом із фламінго. Зіркова матуся з донькою були одягнені у суцільні купальники з фіолетовими рюшами на бретельках, а син був у шортах.
На іншому знімку Бужинська і діти позують у яскравих літніх образах.
Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська продемонструвала струнку фігуру у чорному-білому купальнику.