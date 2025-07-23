Позували у яскравому family look: Катерина Бужинська показала милі фото з дітьми

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Реклама

Катерина Бужинська поділилася з фоловерами в Instagram новими світлинами з відпустки, яку вона проводить із сім’єю на своєму улюбленому Смарагдовому острові Тасос у Греції.

Артистка показалася зі своїми двійнятами — Катрусею і Дмитриком. Вони продемонстрували яскравий family look у пляжному вбранні з різнокольровим принтом із фламінго. Зіркова матуся з донькою були одягнені у суцільні купальники з фіолетовими рюшами на бретельках, а син був у шортах.

Катерина Бужинська з дітьми / © Instagram Катерини Бужинської

На іншому знімку Бужинська і діти позують у яскравих літніх образах.

Реклама

Катерина Бужинська з дітьми / © Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська продемонструвала струнку фігуру у чорному-білому купальнику.