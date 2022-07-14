Позував на тлі українського прапора: пес Патрон показав нову світлину

Пес Патрон опублікував в Instagram свою нову світлину. На ній собака зазнімкований на тлі синьо-жовтого стягу. На Патронові – службова жилетка з шевроном.

До фото Патрон додав допис із роздумами про рушійну силу, яким підбадьорив своїх підписників.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Коли я з‘явився на світ — тут все вже було шкереберть. Зростав я під час пандемії, вже кілька років в моїй країні була війна. А я був малим, і не міг цього всього осягнути. Тепер все розумію.

Пам'ятаєте, я розповідав вам, що вчився в спеціальній школі? У мене там був вчитель, звати його Станіслав. Це один з найвідважніших чоловіків, яких я знаю. Станіслав вчив нас, що навіть коли лапи втомились — ти повинен підвестись і довести справу (завдання) до кінця. Що коли ти розумієш свою ціль — твоє тіло буде більш витривалим. І ганяв він нас і в дощ, і в спеку. Дух тоді мій став міцнішим.

Я знаю багатьох воїнів ЗСУ, в яких зараз потомились "лапи". Але вони підводяться знову і знову. Їх дух такий міцний, що вистачило б на 5 планет. Серед них мій вчитель Станіслав.

І, звісно, неймовірні герої-рятівники @dsns_ukraine . Вони добами, тижнями, місяцями важко працюють. Їх ціль одна: врятувати якогомога більше життів. І якби не вони — жахлива статистика крала б у нас ще більше людей. Маю честь стояти з вами на одному чорноземі. Слава Україні! Всім славетний лизь" – написав Патрон.

Панадаємо, раніше собака-піротехнік поділився повчальним відео мінної безпеки, в якому його друг розповів про фугасну міну.

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