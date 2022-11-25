Позував на засніженій лавочці: Пес Патрон поділився новим знімком

Пес Патрон опублікував в Instagram свою нову світлину з прогулянки. Чотирилапа зірка сфотографувалася на засніженій лавочці у парку. На собаці була жилетка і нашийник.

Пес Патрон

У дописі він поділився своїми роздумами щодо ракетних атак росіян по енергосистемі України.

"Я б хотів стати людиною всього на одну секунду, щоб показати непристойний жест самі знаєте кому. Але без того пальця то не зробити.

І чисто я би показав це, щоб сказати, що навіть без світла, зв'язку, тепла і води — мені не захотілось в їхні обійми, домовлятись з ними про будь-що чи навіть слухати їх. Навпаки. Ой, навпаки! Це ж наскільки треба нас не знати, щоб продовжувати цей безглуздий терор.

Знаю, що багато хто з вас прочитає це через кілька годин або й днів. То запам'ятайте одразу, що я вас всіх обіймаю міцно. Навіть якщо не виходитиму на зв'язок, то всерівно обіймаю. Завжди!" – написав Патрон.

Собака також подякував працівникам енергетичної сфери, які роблять все для того, щоб відновити українцям світло.

"Я думаю зараз про енергетиків. Про їх пальці і обледенілі дроти. Хочу вам подякувати за вашу роботу. Ви зараз наші суперзірки.

Дедпул би не зміг, Людина-Павук теж. А ви можете. І думаю, не збрешу, якщо напишу, що вся країна передає вам слова захоплення і подяки. Всім теплий лизь із сяйвом (щоб було видно все довкола)", - додав Патрон.

Раніше пес-піротехнік показав свою домашню колекцію гумових качечок.

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