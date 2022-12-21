Позував в автомобілі: пес Патрон поїхав у відрядження

Зірка соцмереж, собака-піротехнік продовжує ділитися з фоловерами світлинами зі свого життя.
Відомий пес-сапер Патрон опублікував в Instagram свої нові знімки і повідомив підписникам, що він відправився у робоче відрядження.
На світлинах чотирилапа зірка позував на руках у колеги в автомобілі.
"Поїхав у важливе відрядження. Там інколи є зв'язок, тому буду його ловити, щоб написати вам. Всім лизь.
Будьте чемними, ходіть в укриття. Не підходьте до незнайомих предметів ніколи, обіцяйте", - написав у дописі Патрон.
Нагадаємо, раніше собака-піротехнік познайомив фоловерів зі своєю колегою-вівчаркою, до якої він залицявся.
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