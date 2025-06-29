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Позичила у матері: бельгійська принцеса Єлизавета вийшла у світ з аксесуарами королеви Матильди
Принцеса Бельгії Єлизавета запозичила з гардеробу, своєї матері королеви Матильди деякі аксесуари для нового публічного виходу.
Раніше цього тижня принцеса Єлизавета привітала маленьких пацієнтів із дитячої лікарні принцеси Єлизавети у Королівському палаці у Брюсселі.
23-річна дочка короля Філіпа та королеви Матильди разом із гостями насолодилася приватною екскурсією палацом, майстер-класом з гри на арфі та музиці, а також дружньою трапезою.
Для особливого випадку принцеса Єлизавета обрала білу сукню міді з синьою вишивкою, розшиту геометричним синім візерунком, та доповнила образ синіми босоніжками на підборах. Також принцеса запозичила кілька аксесуарів із гардеробу своєї матері королеви Матильди.
Її Високість одягла квіткові сережки від Carolina Herrera, а також взяла класичну сумочку Lady Dior із кремової шкіри. Матильду бачили з цією сумкою кілька разів, зокрема 2021 року, коли вона проводила королівський захід у Лібрамоні. У її гардеробі таких аксесуарів кілька.
Знаменита сумка, спочатку відома як Chouchou, вперше опинилася в центрі уваги ще в 1990-х роках, коли колишня перша леді Франції Бернадетт Ширак подарувала принцесі Діані невелику чорну шкіряну сумку. Цей класичний шкіряний аксесуар швидко став фаворитом Діани і пізніше був перейменований на її честь на «Lady Dior».