Позичила у матері: бельгійська принцеса Єлизавета вийшла у світ з аксесуарами королеви Матильди

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

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Раніше цього тижня принцеса Єлизавета привітала маленьких пацієнтів із дитячої лікарні принцеси Єлизавети у Королівському палаці у Брюсселі.

23-річна дочка короля Філіпа та королеви Матильди разом із гостями насолодилася приватною екскурсією палацом, майстер-класом з гри на арфі та музиці, а також дружньою трапезою.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Для особливого випадку принцеса Єлизавета обрала білу сукню міді з синьою вишивкою, розшиту геометричним синім візерунком, та доповнила образ синіми босоніжками на підборах. Також принцеса запозичила кілька аксесуарів із гардеробу своєї матері королеви Матильди.

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Її Високість одягла квіткові сережки від Carolina Herrera, а також взяла класичну сумочку Lady Dior із кремової шкіри. Матильду бачили з цією сумкою кілька разів, зокрема 2021 року, коли вона проводила королівський захід у Лібрамоні. У її гардеробі таких аксесуарів кілька.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Знаменита сумка, спочатку відома як Chouchou, вперше опинилася в центрі уваги ще в 1990-х роках, коли колишня перша леді Франції Бернадетт Ширак подарувала принцесі Діані невелику чорну шкіряну сумку. Цей класичний шкіряний аксесуар швидко став фаворитом Діани і пізніше був перейменований на її честь на «Lady Dior».