Правила королівського виховання: п'ять пунктів, яким має слідувати няня дітей Уельських

Поки принцеса Уельська Кетрін перебуває в лікарні після операції, а після відновлюватиметься вдома, більшу частину часу з її дітьми буде проводити принц Вільям та їхня няня — Марія Тереза Борралло. Яких правил виховання повинна дотримуватися королівська няня?

Табу на слово "діти"

Письменниця Луїза Герен розповіла журналу Mirror, що молодих членів королівської родини не можна називати розмовним терміном "діти", а звати їх лише на ім'я. Це правило є символом поваги до дітей як до особистостей.

Контроль екранного часу

Принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї не дозволяється годинами дивитися телевізор або бути в гаджетах, пише express. Основна увага протягом дня має приділятися декоративно-ужитковому мистецтву, малюванню та заняттям, не пов'язаним з екраном. Принцеса Кейт зазвичай дуже суворо ставиться до екранного часу та зводить його до мінімуму.

Принцеса Кейт, принц Вільям їхня няня та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Чіткий час укладання

Діти Уельських не можуть лягати спати надто пізно. Відхід до сну відбувається о 19:00. Єдине виключення, яке помітили королівські шанувальники, було в день коронації їхнього діда короля Чарльза III, коли їм дозволили пізніше лягти спати через те, що вони були присутні на концерті з нагоди коронації.

Обов'язкові ігри на відкритому повітрі

У Джорджа, Шарлотти та Луї дуже багато ігор на свіжому повітрі. Багато велосипедних прогулянок, ігри з собаками і, можливо, трохи садівництва. Ідеальне життя, чи не так?

Не можна бити дітей

Здавалося б, кого може здивувати це правило у світі? Няні дітей Уельських, звичайно, категорично заборонено бити дітей. У питаннях дисципліни няня завжди діє спільно з принцесою Уельською.

Марія Тереза Борралло / Фото: Getty Images

Марія тверда, але ніколи не діє в односторонньому порядку стосовно дітей у питаннях дисципліни. Кейт і Вільям, разом з Марією, суворі з дітьми, але мають цю чарівну здатність вдавати, що вони не такі. Також на дітей не можна кричати. Незважаючи на те, що невеликі сварки є звичайним явищем, оскільки вони трапляються у кожному будинку, де є діти, підвищувати голос не дозволяється. Вільям і Кейт не кричать одне на одного, не кричать на дітей і няня також не робить цього.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

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