Правило, якому слідують всі в королівській сім'ї: принцеса Анна згадала цікавий момент перед своїм першим весіллям

Анна вийшла заміж у день 25-річного ювілею свого старшого брата принца Чарльза – 14 листопада 1973 року.

В одному зі своїм нечисленних інтерв'ю принцеса Анна розповіла, як це було просити дозвіл на шлюб у своєї матері королеви Єлизавети II.

Принцеса Анна та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

У британській королівській сім'ї існує давнє правило, згідно з яким члени британської королівської сім'ї повинні отримувати дозвіл монарха, перш ніж одружуватися. Це було встановлено в акті, прийнятому парламентом 1772 року, в якому йдеться, що жоден нащадок Георга II не може одружитися без згоди монарха, що править пише express.co.uk.

В одному з минулих інтерв'ю 74-річну принцесу Анну спитали, наскільки складно було просити у покійної королеви дозволу на шлюб. Вона коротко відповіла: "Це і наполовину не так складно, як попросити дозволу на розлучення".

Весілля принцеси Анни та Марка Філліпса / Фото: Associated Press

Нагадаємо, першим чоловіком принцеси став капітан Марк Філліпс, у шлюбі у них народилося двоє дітей – Пітер Філліпс та Зара Тіндалл. Розлучилася пара 1992 року і про те, як Анна зважилася на цей крок, ми розповідали раніше.

12 грудня 1992 року королівська принцеса вийшла заміж за сера Тімоті Лоренса. Церемонія одруження відбулася у Шотландії.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

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