Представлено емблему коронації короля Чарльза III: який вигляд має і що символізує

Коронація короля Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня 2023 року. Днями було представлено емблему коронації.
Король Чарльз звернувся до людини, яка розробила iPhone, iPad та iPod, щоб той вигадав символ для коронації монарха.
Сер Джоні Айв, який був гуру дизайну в Apple і створив нещодавно представлену емблему, яка використовуватиметься як головний символ церемонії коронації короля 6 травня, пише People.
"Для мене велика честь зробити свій внесок у цю чудову національну подію, і наша команда дуже пишається цією роботою", — сказав Айв. "Дизайн був натхненний любов'ю короля Чарльза до планети, природи та його глибокої турботи про світ природи".
Емблема символізує любов короля до природи, йдеться у заяві Букінгемського палацу і представляє чотири нації Сполученого Королівства через національні квіти кожної з них — троянду Англії, будяки Шотландії, нарцис Уельсу та трилисник Північної Ірландії. У центрі емблеми корона Святого Едуарда, якою і буде коронований Чарльз III. Що це за корона і чому у Великій Британії саме нею коронують монархів, ми вже розповідали раніше.
The New Coronation emblem has been unveiled!— The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2023
Емблемою буде характер через історичні дії в травні, включаючи street parties, комунікації готівки і на офіційному маркетингу. pic.twitter.com/Yr3Gb1Lnd4
Емблема прикрасить публікації на коронаційній службі у Вестмінстерському абатстві та на коронаційному концерті у Віндзорському замку. Вона також з'являтиметься у рекламі національних заходів, вуличних вечірок та громадських зборів.
Нагадаємо, раніше минулого тижня було представлено нову марку з портретом короля Чарльза III.
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