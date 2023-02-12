Представлено емблему коронації короля Чарльза III: який вигляд має і що символізує

Король Чарльз звернувся до людини, яка розробила iPhone, iPad та iPod, щоб той вигадав символ для коронації монарха.

Сер Джоні Айв, який був гуру дизайну в Apple і створив нещодавно представлену емблему, яка використовуватиметься як головний символ церемонії коронації короля 6 травня, пише People.

"Для мене велика честь зробити свій внесок у цю чудову національну подію, і наша команда дуже пишається цією роботою", — сказав Айв. "Дизайн був натхненний любов'ю короля Чарльза до планети, природи та його глибокої турботи про світ природи".

Емблема символізує любов короля до природи, йдеться у заяві Букінгемського палацу і представляє чотири нації Сполученого Королівства через національні квіти кожної з них — троянду Англії, будяки Шотландії, нарцис Уельсу та трилисник Північної Ірландії. У центрі емблеми корона Святого Едуарда, якою і буде коронований Чарльз III. Що це за корона і чому у Великій Британії саме нею коронують монархів, ми вже розповідали раніше.

The New Coronation emblem has been unveiled!



Емблемою буде характер через історичні дії в травні, включаючи street parties, комунікації готівки і на офіційному маркетингу. pic.twitter.com/Yr3Gb1Lnd4 — The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2023

Емблема прикрасить публікації на коронаційній службі у Вестмінстерському абатстві та на коронаційному концерті у Віндзорському замку. Вона також з'являтиметься у рекламі національних заходів, вуличних вечірок та громадських зборів.

Нагадаємо, раніше минулого тижня було представлено нову марку з портретом короля Чарльза III.

Портрет короля Чарльза III на марці / Фото: Getty Images

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