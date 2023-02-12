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Представлено емблему коронації короля Чарльза III: який вигляд має і що символізує

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Представлено емблему коронації короля Чарльза III: який вигляд має і що символізує

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Коронація короля Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня 2023 року. Днями було представлено емблему коронації.

Король Чарльз звернувся до людини, яка розробила iPhone, iPad та iPod, щоб той вигадав символ для коронації монарха.

Сер Джоні Айв, який був гуру дизайну в Apple і створив нещодавно представлену емблему, яка використовуватиметься як головний символ церемонії коронації короля 6 травня, пише People.

"Для мене велика честь зробити свій внесок у цю чудову національну подію, і наша команда дуже пишається цією роботою", — сказав Айв. "Дизайн був натхненний любов'ю короля Чарльза до планети, природи та його глибокої турботи про світ природи".

Емблема символізує любов короля до природи, йдеться у заяві Букінгемського палацу і представляє чотири нації Сполученого Королівства через національні квіти кожної з них — троянду Англії, будяки Шотландії, нарцис Уельсу та трилисник Північної Ірландії. У центрі емблеми корона Святого Едуарда, якою і буде коронований Чарльз III. Що це за корона і чому у Великій Британії саме нею коронують монархів, ми вже розповідали раніше.

Емблема прикрасить публікації на коронаційній службі у Вестмінстерському абатстві та на коронаційному концерті у Віндзорському замку. Вона також з'являтиметься у рекламі національних заходів, вуличних вечірок та громадських зборів.

Нагадаємо, раніше минулого тижня було представлено нову марку з портретом короля Чарльза III.

Портрет короля Чарльза III на марці / © Getty Images
Портрет короля Чарльза III на марці / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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