Представлено нове фото: кронпринц Йорданії показав, як підросла його дочка — принцеса Іман
Фотограф спадкового принца Йорданії - Хамз Азока - поділився новим фото Хусейна та його дочки - принцеси Іман.
На знімку кронпринц одягнений у класичний синій костюм, блакитну сорочку та краватку і тримає на руках свою півторарічну дочку принцесу Іман. Малеча зацікавилася краваткою батька, і він показує її їй, тримаючи в руці.
Маленька Іман одягнена в комбінезон з короткими рукавами в червону смужку вишневого кольору від Next та білу футболку, також на принцесі кросівки з райдужною застібкою-липучкою білого кольору теж від Next.
Фото зроблено в кабінеті кронпринца та майбутнього короля Йорданії. На задньому фоні можна побачити багато інших сімейних знімків.
Принцеса Іман стала первістком для принца Хусейна та його дружини принцеси Раджви, але точно буде не єдиною дитиною пари і ось чому.