Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман / © Getty Images

На знімку кронпринц одягнений у класичний синій костюм, блакитну сорочку та краватку і тримає на руках свою півторарічну дочку принцесу Іман. Малеча зацікавилася краваткою батька, і він показує її їй, тримаючи в руці.

Кронпринц Хусейн з донькою Іман

Маленька Іман одягнена в комбінезон з короткими рукавами в червону смужку вишневого кольору від Next та білу футболку, також на принцесі кросівки з райдужною застібкою-липучкою білого кольору теж від Next.

Фото зроблено в кабінеті кронпринца та майбутнього короля Йорданії. На задньому фоні можна побачити багато інших сімейних знімків.

Принцеса Раджва і кронпринц Хусейн

Принцеса Іман стала первістком для принца Хусейна та його дружини принцеси Раджви, але точно буде не єдиною дитиною пари і ось чому.