Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

Представлено нове фото: кронпринц Йорданії показав, як підросла його дочка — принцеса Іман

Фотограф спадкового принца Йорданії - Хамз Азока - поділився новим фото Хусейна та його дочки - принцеси Іман.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман

Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман / © Getty Images

На знімку кронпринц одягнений у класичний синій костюм, блакитну сорочку та краватку і тримає на руках свою півторарічну дочку принцесу Іман. Малеча зацікавилася краваткою батька, і він показує її їй, тримаючи в руці.

Кронпринц Хусейн з донькою Іман

Кронпринц Хусейн з донькою Іман

Маленька Іман одягнена в комбінезон з короткими рукавами в червону смужку вишневого кольору від Next та білу футболку, також на принцесі кросівки з райдужною застібкою-липучкою білого кольору теж від Next.

Фото зроблено в кабінеті кронпринца та майбутнього короля Йорданії. На задньому фоні можна побачити багато інших сімейних знімків.

Принцеса Раджва і кронпринц Хусейн

Принцеса Раджва і кронпринц Хусейн

Принцеса Іман стала первістком для принца Хусейна та його дружини принцеси Раджви, але точно буде не єдиною дитиною пари і ось чому.

